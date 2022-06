Solo la Fiorentina usa soldi pubblici per lo stadio: c’è un doppio vantaggio

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha pubblicato un interessante approfondimento sugli stadi italiani. La Fiorentina – si legge – è l’unica squadra che ha approfittato dei finanziamenti pubblici, in questo caso il PNRR, per ricostruire o ristrutturare il proprio impianto.

Quello di Firenze, in cui il sindaco Dario Nardella è riuscito ad ottenere ben novantacinque milioni per lo stadio e l’area circostante di Campo di Marte, è un caso unico nel nostro paese.

Per la Fiorentina i vantaggi non sono soltanto a livello economico, ma anche per quanto riguarda le tempistiche per la realizzazione. Come noto, si è infatti già conclusa l’opera di selezione del progetto vincitore.