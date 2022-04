Solo l’Atalanta rispetta le nuove regole dell’UEFA, ma c’è chi fa molto peggio della Fiorentina

Era nell’aria già da giorni, ma nella giornata di ieri è arrivata ufficialità da parte della UEFA. A partire dalla prossima stagione, entrerà in vigore un nuovo tipo di fair play finanziario. Le società europee dovranno seguire delle regole ben preciso, tra cui una prevede che il costo della squadra non dovrà superare il 70% dei ricavi.

Per consentire a tutti i club di adeguarsi, la UEFA ha deciso di concedere tre anni di tempo con la percentuale che andrà ad aumentare via via. Ma qual è lo stato delle squadre italiane? La situazione, almeno stando al Corriere dello Sport, è tutt’altro che positiva.

L’unica società nostrana a rispettare a pieno questo criterio è l’Atalanta, mentre Fiorentina e Milan sono pronte a rientrarci entro i tre anni stabiliti dalla UEFA. Più complicata, invece, la situazione che riguarda Inter (105%), Juventus (107%), Napoli (114%) e Roma (131%). La Serie A, dunque, dovrà giocoforza ridurre i costi, ma soprattutto aumentare i ricavi.