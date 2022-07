Solo panchina per Sabatino e Schroffenegger nell’amichevole contro la Spagna. Ma le azzurre sono pronte per l’Europeo

Nella giornata storica del passaggio al professionismo del calcio femminile italiano, è terminata in parità l’amichevole tra Italia e Spagna. A Castel di Sangro, le azzurre di Milena Bertolini soffre contro le furie rosse ma alla fine strappa un pareggio che fa ben sperare in vista dell’Europeo. La competizione continentale andrà in scena il prossimo 6 luglio, fino al 31, e si terrà in Inghilterra. Per la cronaca, il match contro la nazionale iberica è finito 1-1 con le reti di Bergamaschi (48′) e Putellas (68′).

Novanta minuti di panchina per le due viola presenti in Nazionale, Sabatino e Schroffenegger, mentre l’ormai ex Giacinti è subentrata al posto della bianconera Bonansea. Oggi, comunque, è stato un giorno speciale per l’attaccante della Fiorentina Daniela Sabatino: infatti il contratto della bomber viola è stato il primo a essere depositato nella nuova era del professionismo femminile.