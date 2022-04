Solo un gol, ma quante occasioni per la Fiorentina contro il Venezia: la squadra di Italiano entra in una particolare classifica

Fiorentina-Venezia ha regalato tante emozioni, ma solo un gol. La squadra viola, soprattutto nel primo tempo, ha creato tante occasioni, senza però riuscire a sfruttarle bene.

A sottolineare questa tendenza nel match, una particolare classifica stilata da sportinglife.com, in base agli Expected goal creati dalle squadre nei top 5 campionati europei questo week end. La Fiorentina si è posizionata al quarto posto, con un xG di 3.09. Meglio dei viola solo Levante, Bayern e Nantes, con i primi due che hanno rispettato le statistiche, vincendo rispettivamente 1-4 e 0-3. Male sotto porta invece il Nantes, che ha pareggiato 1-1.

Gli Expected Goals cercano di rappresentare il potenziale offensivo prodotto da una squadra in una determinata partita o le occasioni da gol potenzialmente avute da un singolo giocatore. Il numero di xG (come vengono abbreviati) traduce i gol che ci si sarebbe aspettato che quella squadra o quel giocatore segnasse.

📊⚽️ Most Expected Goals (xG) created in Europe’s top five leagues this weekend

1️⃣🇪🇸 Levante – 4.68

2️⃣🇩🇪 Bayern – 3.29

3️⃣🇫🇷 Nantes – 3.17

4️⃣🇮🇹 Fiorentina – 3.09

5️⃣🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 West Ham – 2.86

6️⃣🇮🇹 Inter – 2.69

7️⃣🇩🇪 BVB – 2.64

8️⃣🇩🇪 Koln – 2.59

9️⃣🇪🇸 Villarreal – 2.56

1️⃣0️⃣🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Newcastle – 2.38 pic.twitter.com/rpkEFdr9Gd

— Sporting Life Football & Infogol (@InfogolApp) April 18, 2022