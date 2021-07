Solo una breve suggestione estiva per la Fiorentina: in dirittura d’arrivo il passaggio di Lamela al Siviglia

E’ in dirittura d’arrivo l’affare tra Tottenham e Siviglia che coinvolge Erik Lamela e Brian Gil. L’argentino, che nelle scorse settimane era stato accostato alla Fiorentina, andrà in Spagna in cambio del giovane talento Gil. Secondo tuttomercatoweb, gli inglesi pagheranno inoltre 23 milioni più 5 di bonus facilmente raggiungibili.

Per completare l’operazione mancano solo gli ultimi dettagli, poi sarà ufficiale che per la Fiorentina Erik Lamela è stata solo una dolce, breve suggestione estiva.