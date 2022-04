Soluzione interna in vista della prossima stagione?

La Nazione in edicola stamani, si occupa di mercato, in particolar modo, quello riguardante la mediana.

Come riporta il quotidiano, una soluzione per sostituire Gaetano Castrovilli in vista del prossimo inizio di stagione potrebbe essere quella che porta a Szymon Zurkowski. In prestito all’Empoli, il polacco ha segnato 5 gol e fornito 2 assist in 30 partite. Il suo contratto scadrà nel 2023.