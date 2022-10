Soluzione offensiva ancora in bilico?

Gioca Cabral o gioca Jovic, sempre non tralasciando la soluzione con Kouame centravanti che Vincenzo Italiano forse ha accantonato o forse no? Il dubbio che non ci “doveva” essere invece c’è, perché alla fine Luka Jovic è nella lista dei convocati, e conferma come da comunicato che il fastidio articolare all’anca dei primissimi minuti di Lecce-Fiorentina non era niente di che.

E allora l’ex Real Madrid fa parte del gruppo anti Inter, ma questo non significa che farà anche parte dell’undici di partenza: con un solo allenamento “vero” è presumibile che vada in panchina e il posto di riferimento in attacco sia di Cabral, anche se la presunzione e non la certezza lascia spazio a una strada differente che riporta appunto a Jovic. Difficile, non impossibile. Una mezza sorpresa sarebbe il serbo dentro e il brasiliano fuori, una sorpresa completa se Italiano decidesse una terza volta l’opzione Kouame là davanti nel tridente come già fatto contro Verona e Atalanta. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.