Sondaggio della Fiorentina per Lucca: La richiesta del Pisa e un via libera che non sarà nel presente

Lorenzo Lucca è sicuramente il nome del momento. In nove presenze nel campionato cadetto con il Pisa, il nuovo astro nascente del calcio italiano ha messo a segno sei gol e un assist. Riversando su di se l’interesse di tanti club di serie A, Fiorentina compresa.

Il fisico statuario (è alto più di due metri), permette comunque a Lucca di effettuare giocate tecniche di spessore. Per un nuovo modello di centravanti sempre più in voga nel calcio moderno. Fisico e talento, abbinati ad una testa concentrata esclusivamente sui personali obiettivi da raggiungere in carriera. Comun denominatore con Dusan Vlahovic. E con il serbo classe 2000 sul piede di partenza, i rumors riguardanti un possibile futuro matrimonio tra il centravanti del Pisa e i colori viola, si sono fatti sempre più insistenti.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Fiorentinanews.com, qualche settimana fa ci sarebbe stato un primissimo sondaggio, tramite intermediari, della Fiorentina per il calciatore. Quindici milioni di euro: questa la richiesta del club nerazzurro per lasciar partire il proprio talento, ma non a gennaio. Per un’eventuale cessione di Lucca, le porte, saranno aperte solamente al termine della stagione sportiva. Ma se la Fiorentina vorrà anticipare la concorrenza forse, sarebbe meglio iniziare a muoversi seriamente da subito.