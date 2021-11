Sonetti: “Impossibile non riuscire a pareggiare: difesa da migliorare. Vlahovic? il più forte della Serie A. Bonaventura? Non ha tutte le colpe”

L’ex allenatore del Cagliari Nedo Sonetti ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla condizione della Fiorentina dopo la sconfitta di Empoli. Ecco le sue parole: “Non è possibile che la Fiorentina non riesca a pareggiare, specie in partite che ne hanno i presupposti: deve imparare a farlo. La formazione gioca bene e bisogna dare il merito a Italiano, però non puoi sempre perdere fuori casa. Abbiamo Vlahovic, attaccante più forte del campionato, non mi pare il caso di dare tutte le colpe a Bonaventura: serve un vice Vlahovic. Castrovilli era stato anche convocato in nazionale ma adesso non riesce a mostrare le sue qualità. Per vincere serve una gran difesa, e pare che abbia forti difficoltà: è un aspetto da migliorare sicuramente”.