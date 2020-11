Sonetti: “Prandelli può risollevare la Fiorentina, anche se le colpe non erano tutte di Iachini. Da Ribery mi aspetto di più”

L’ex allenatore Nedo Sonetti ha parlato a Lady Radio delle ultime vicende di casa Fiorentina: “Prandelli? Ho un rapporto splendido con lui, dato che l’ho allenato all’Atalanta. Ma a parte questo, è oggettivamente un uomo dalle qualità straordinarie e l’ha dimostrato nel corso della sua vita. Conoscendolo, la sua arma migliore è la tranquillità; è consapevole di avere tutte le possibilità di risollevare la squadra. La Fiorentina ha ottime qualità, ma finora non le ha espresse per vari motivi. Iachini ha le sue colpe ma non deve essere il capro espiatorio, anche perché lo scorso anno aveva fatto bene. Formazione? Penso che rivedremo la difesa a quattro, tipica di Prandelli, che tra l’altro ritengo la sistemazione più giusta anche se bisogna avere rispetto di quelle che erano le idee del precedente allenatore. Ribery? Da lui mi aspetto che riesca ad esprimete tutta la sua tecnica. Deve trovare la giusta sintonia con il nuovo modulo e con i giocatori intorno a lui, mi piacerebbe vederlo più vicino alle punte. Cutrone? Sono sicuro che si rilancerà, la Fiorentina è la squadra giusta per permettergli di rendere al massimo. Stesso discorso per Vlahovic, mentre riguardo a Kouame sono d’accordo con Prandelli quando dice che deve giocare più esterno. Amrabat? Nell’ultima partita, quando ha giocato nel suo ruolo grazie al ritorno di Pulgar, l’ho visto bene”.

0 0 vote Article Rating