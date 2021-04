“Sono convinto che il favorito della proprietà della Fiorentina sia Gattuso. Pradè però ha già riallacciato i rapporti con Juric”

Il noto giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto a Lady Radio parlando dell’Atalanta: “Divario ampio, ci sta “simpatica, anche perchè Gasperini non è certo una simpatia. Secondo me se le studia. L’Atalanta racconta come si può diventare una squadra di vertice senza avere i soldi e gli incassi delle altre squadre. Programmazione, Presidente presente, giocatori giusti, ogni tanto vendere uno a tanto comprandone altri. Quando l’allenatore è intoccabile, o i giocatori stanno al gioco o se ne vanno. L’idea però è che si possa costruire senza essere un top club”.

E sull’allenatore: “Praticamente li abbiamo letti tutti quelli che stanno cambiando squadra, ma ci sta. Ogni lavoro viene fatto sotto traccia, sicuramente Pradè ha riallacciato i rapporti con Juric. Io resto convinto che il favorito della proprietà sia Gattuso, per questioni sentimentali di Calabria e di Nazionale. Tranne Sarri, con richieste fuori dalle possibilità dalla Fiorentina, Gattuso e Juric non mi dispiacciono e neanche Simone Inzaghi. Chiunque venga deve essere in piena sintonia con un’idea di futuro a breve termine.