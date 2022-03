“Sono convinto che uno tra Milenkovic e Bremer arriverà all’Inter, ma al momento preferisco il difensore del Torino. Fiorentina tosta anche senza Vlahovic”

L’ex giocatore di Inter e Torino Antonio Sabato, è intervenuto a TMW News per parlare di Inter-Fiorentina, intervenendo anche su alcuni giocatori che scenderanno in campo domani sera a San Siro. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

“Per l’Inter sarà una partita decisiva, perché la fine del campionato si avvicina. Senza Brozovic i nerazzurri fanno fatica, non sarà Pelé, ma non hanno alternative al croato. Senza Vlahovic la Fiorentina la temo un po’ meno. Per Italiano non è stato facile in corsa modo di giocare in funzione di un nuovo attaccante. Rimangono comunque una squadra tosta. Secondo me uno tra Milenkovic e Bremer arriverà in nerazzurro. Al momento preferisco il difensore del Torino al serbo della Fiorentina”.