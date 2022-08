“Sono d’accordo con le parole di Italiano, manca ancora qualcosa. Domani per la Cremonese sarà come la Champions League”

Questo pomeriggio durante il Pentasport di Radio Bruno il noto tifoso viola Gianfranco Monti ha detto la sua sulla Fiorentina che ci dovremo aspettare in questo inizio di stagione. Queste le sue dichiarazioni:

“Le parole di italiano sono state molto intelligenti, anche lui sa che Odriozola e Torreira lo scorso anno hanno contribuito tantissimo al risultato finale del campionato. Il sostituto dello spagnolo mi piace molto, Dodò è un profilo di altissimo livello e alza l’esperienza del gruppo, mentre per quanto riguarda l’uruguayano ancora non riesco a capire. Mi è piaciuto inoltre moltissimo la tirata d’orecchi in conferenza stampa a Sottil: ha parlato di atteggiamento. Sono convinto che se Riccardo si sblocca diventa un giocatore molto importante per questa squadra. Deve però mettere apposto anche la testa”

Ha anche analizzato il mercato e l’imminente inizio della stagione: “Personalmente mi aspetto ancora un po’ di cose dal mercato, non solo a centrocampo ma anche in difesa. Nel mezzo sicuramente la Fiorentina vorrà fare qualcosa di importante: la lunga assenza di Castrovilli peserà molto nell’economia di questa squadra. Credo che altri 2/3 giocatori arriveranno. Non scordiamoci però della Cremonese, Italiano sa cosa aspettarsi. Per loro domani sarà come giocare il primo turno di Champions League. La Fiorentina avra bisogno della massima concentrazione. Partirei senza indugi con Gollini, non farei venire a galla troppi dubbi su chi sarà il titolare, tanto ci sarà da giocare anche l’Europa. Davanti mi aspetto che giocherà Jovic dal primo minuto”.