Sono due le giornate che dovrà scontare Caceres! “Proferito espressione blasfema mentre abbandonava il campo”

Il Giudice Sportivo ha emesso il suo verdetto: sono due le giornate di squalifica che dovrà scontare il difensore della Fiorentina Martin Caceres. Questa la motivazione: “Doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere inoltre, al 25° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, proferito un’espressione blasfema mentre abbandonava il terreno di giuoco”. Il difensore uruguagio dunque salterà le due partite contro Lazio e Sassuolo, in programma rispettivamente sabato e mercoledi prossimo.



