Sono finite le pretendenti per Milenkovic? In Italia ne resta soltanto una…

Il Napoli ha trovato il sostituto di Koulibaly: si tratta del sudcoreano del Fenerbahce Kim. Per trasferirsi in azzurro De Laurentiis sborserà una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Così anche il Napoli (dopo la Juve?) potrebbe essersi defilato dalla corsa per Nikola Milenkovic. Per il centrale serbo della Fiorentina adesso resta aperta (soltanto?) l’ipotesi Inter, perché la Juventus ha ufficializzato Bremer.

Così, almeno in serie A, si sono ridotte le pretendenti per il tanto conteso difensore viola. Ovviamente non c’è ancora nessuna certezza, ma il fatto che Napoli e Juventus abbiano investito parecchio per rinforzare i propri reparti difensivi potrebbe significare qualcosa. Ad esempio che l’Inter non ha più contendenti… Oppure che potrebbe decidere di tenersi Skriniar e “lasciare stare” Milenkovic?