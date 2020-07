Sono in sei a combattere per la maglia della Fiorentina: ma in tre rischiano l’addio

Con la salvezza praticamente in tasca, Beppe Iachini potrebbe dar spazio anche a qualche volto meno noto in queste ultime cinque partite: il Corriere Fiorentino sottolinea in particolare sei situazioni ancora incerte nella rosa gigliata. A partire da Kouame, che comunque sarà un punto di forza delle prossime stagioni, proseguendo con Ghezzal, che potrebbe guadagnarsi la permanenza, fino a Igor che comunque i suoi minuti li ha avuto finora. Ci sono però altre tre casi più complessi: Terzic, mai impiegato in campionato e sul piede di partenza, Sottil e Agudelo, sui quali la Fiorentina punta ma potrebbe farlo mandandoli in prestito a fine stagione.

