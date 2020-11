Sono tutti sotto esame: Squadra sollecitata ad assumersi le proprie responsabilità

La chiamano “fiducia a tempo”. E’ quella che la Fiorentina ha concesso al proprio allenatore, Giuseppe Iachini, in una settimana che sfocerà nell’incontro che i viola giocheranno contro il Parma. Su Tuttosport si legge però che quella sarà una notte di esami non solo per il tecnico, ma per tutti: vietato sbagliare approccio e atteggiamento. Anche la squadra è stata sollecitata ad assumersi le proprie responsabilità perché non c’è mai un solo colpevole quando si verificano situazioni del genere.

