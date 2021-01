Soriano: “Partita difficile contro una Fiorentina di qualità che ha vinto a Torino. Se avessimo segnato nel primo tempo sarebbe stato diverso”

Il centrocampista del Bologna Roberto Soriano commenta a Sky Sport il pareggio ottenuto nella gara contro la Fiorentina: “Questa è stata una partita difficile, contro una squadra che veniva dal 3-0 a Torino ed ha qualità. Però abbiamo retto bene e magari se avessimo fatto gol nel primo tempo potevamo raccogliere qualcosa in più. Oggi abbiamo visto Palacio che corre come un ragazzino, tutti cerchiamo di sacrificarci ed è per questo motivo che magari davanti alla porta siamo meno lucidi”.

