Sorpasso Lazio all’Atalanta. Destro trascina il Genoa ad un punto dalla Fiorentina. Cagliari beffato in pieno recupero Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Domenica pomeriggio di Serie A che ha visto impegnate sei squadre nel classico appuntamento delle 15.00. Vittoria importante per la testa della classifica per la Lazio che passa a Bergamo vincendo 3 a 1. Marusic, Correa e Muriqi affondano l’Atalanta. Pasalic e l’ingresso dell’ex viola Muriel non bastano a Gasperini che si deve inchinare ad Inzaghi. Per quanto riguarda la zona calda della classifica, il Genoa schianta il Crotone vincendo in trasferta per 3 a 0. Un super Destro (doppietta) e la rete di Czyborra regalano i tre punti a Ballardini. Il Cagliari tra le mura amiche viene raggiunto in pieno recupero dal Sassuolo. Al gol siglato dal solito Joao Pedro risponde Boga al 94′.

Milan 46, Inter 44, Juventus 39, Roma, Lazio 37, Atalanta 36, Sassuolo 31, Napoli, Verona 30, Sampdoria 26, Benevento, Fiorentina 22, Udinese, Genoa 21, Bologna 20, Spezia, Torino, Cagliari 15, Parma 13, Crotone 12.