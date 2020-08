Sorpresa dopo il lockdown: Ghezzal ed il feeling con Iachini…che potrebbe proseguire

Rachid Ghezzal e la Fiorentina, il sodalizio può proseguire. E pensare che l’esordio non era stato dei migliori. A causa dell’espulsione balorda di Caceres, contro il Brescia l’algerino era entrato in campo per venire sostituito dopo appena 6 minuti. Da quel momento in poi però, il classe ’92 di proprietà del Leicester City ha iniziato a rivestire un ruolo rilevante all’interno dello scacchiere tattico di mister Iachini. Schierato come mezzala offensiva sul centro destro o da ala nel 3-4-3, Ghezzal ha dimostrato qualità tecnica, imprevedibilità e buone doti balistiche.

Tanto bello quanto importante il gol su punizione realizzato col Lecce, arrivato dopo una gara da migliore in campo contro la Lazio. Il diritto di riscatto del calciatore maghrebino è fissato intorno ai 10 milioni di euro (si parla di 9.7 milioni), e la Fiorentina sembra puntare al rinnovo del prestito del calciatore. Dopo una stagione passata per gran parte del tempo in panchina, Ghezzal è diventato una risorsa importante con Giuseppe Iachini, che apprezza il calciatore per duttilità ed intraprendenza. Pradè e Barone valutano il da farsi, la disponibilità del ragazzo a continuare l’avventura sulle rive dell’Arno c’è.

E voi che fareste? Ghezzal merita ancora la maglia della Fiorentina?