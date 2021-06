Sorpresa Eysseric: Potrebbe rimanere a giocare in Serie A!

A partire dal 30 giugno prossimo, Valentin Eysseric non sarà più un giocatore della Fiorentina. Il suo contratto con i viola sta per scadere, ma intanto può già trovarsi un’altra squadra.

Sembrava già sulla via del ritorno in Francia, ma secondo quanto riportato da Tuttosport, il Torino si è interessato al francese. Il neo tecnico granata Ivan Juric lo aveva avuto al Verona in prestito per qualche mese e gli fu utile nel finale del campionato in piena pandemia.

Giusto recentemente, lo stesso Juric aveva detto su Eysseric: “Arrivò a gennaio con Borini e ci diede una grande mano. Mi piace tecnicamente”.