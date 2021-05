Sorpresa Iachini: Ribery verso la panchina. Già scelto il sostituto

La sorpresa più grande della formazione della Fiorentina che scenderà in campo questa sera a Cagliari riguarda l’attacco. Al fianco dell’imprescindibile Dusan Vlahovic, come si legge sulle pagine de La Nazione, non ci sarà Franck Ribery: al suo posto ecco una maglia da titolare per Christian Kouame, che avrà finalmente una chance dal 1′. Nella rifinitura, l’ex Bayern Monaco ha fatto capire a Iachini di non essere ancora in perfette condizioni dopo le botte ricevute sabato sera contro la Lazio. In mediana torna Amrabat, con Castrovilli in panchina: sulla sinistra Biraghi è in vantaggio su Igor.