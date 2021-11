Sorpresa Kokorin: Il russo torna a disposizione di Italiano

Dopo diverse settimane in cui ha svolto lavoro a parte a causa di un affaticamento muscolare, Aleksandr Kokorin è finalmente tornato ad allenarsi insieme ai compagni di squadra. L’attaccante della Fiorentina ha festeggiato l’evento anche sui social, postando una foto assieme al compagno di reparto Dusan Vlahovic.

Anche se ormai il suo futuro pare lontano da Firenze, come si legge su La Nazione, c’è da provare a lasciare almeno un segno prima di essere definitivamente archiviato come meteora. A cominciare dalla partita contro l’Empoli, in cui Kokorin dovrebbe tornare in panchina.

Focus anche sulla porta della Fiorentina: Dragowski si allena sul campo, ma per il momento continua a non fare le partitelle. Logico pensare che toccherà ancora una volta a Terracciano contro l’Empoli.