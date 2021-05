Sorrentino: “Il portiere deve sapere prima di tutto parare, poi con i piedi si può sempre migliorare. Se Dragowski è un problema per la Fiorentina…”

L’ex portiere Stefano Sorrentino ha parlato a Radio Bruno Toscana del nuovo allenatore della Fiorentina: “Quando ero a Palermo ho conosciuto un Gattuso all’inizio della propria carriera, ma già si vedeva che poteva diventare un grande allenatore. Ha sempre avuto un carattere forte ma non bisogna fermarsi a questo, perché il mister è anche un grande conoscitore di calcio. La gavetta? Ti fa capire che grande persona è Gattuso. Non ha mai pensato di avere la tavola apparecchiata solo perché è stato un calciatore importante, ma è partito dal basso per crescere sempre di più”.

E poi ha aggiunto: “Gattuso ha sempre dato molta importanza al possesso palla partendo da dietro. Io sono sempre dell’idea che i portieri debbano prima di tutto parare, poi se sono bravi anche coi piedi ben venga. Dragowski? Se lui è un problema per la Fiorentina, allora tante altre squadre cosa dovrebbero dire? Il polacco è un gran bel portiere, lo vedo bene in una squadra che vuole costruire qualcosa di importanti. Riguardo al gioco coi piedi, è un fondamentale che si può tranquillamente migliorare con l’allenamento”.