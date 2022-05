Sorrentino: “Terracciano ha dimostrato di essere all’altezza della Fiorentina, lo confermerei. Vicario? Stagione strepitosa”

L’ex portiere Stefano Sorrentino ha parlato a Radio Toscana in merito alla stagione della Fiorentina: “Il ritorno in Europa è una cosa molto positiva, un premio al lavoro della società. Il campionato è stato molto equilibrato, non era scontato arrivare nelle prime sette. Dopo l’addio di Vlahovic tutti pensavano negativo, invece il reparto offensivo è stato capace di trascinare la Fiorentina in Europa. Torreira? Spero possa restare, magari sono solo strategie di mercato”.

E poi sui portieri ha aggiunto: “Terracciano quest’anno ha dato sicurezza, io lo confermerei perché ha dimostrato di essere all’altezza. Quanto a Vicario, ha fatto una stagione di livello altissimo. Ovvio che abbia preso diversi gol, succede quando ti arrivano tanti tiri a partita. Ma se su 500 tiri subisci 50 gol, vuol dire che sei un gran portiere”.