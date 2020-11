Sorride la Fiorentina Femminile: manita delle ragazze viola al San Marino in Coppa Italia

La Fiorentina Femminile ne rifila cinque al San Marino nella seconda partita valevole per il Gruppo C eliminatorio della Coppa Italia Femminile. In trasferta le ragazze di Cincotta partono forte con la doppietta di Sabatino che arriva in appena 15 minuti. Il primo tempo si chiude addirittura sullo 0-4, con le reti siglate da Piemonte prima e Bonetti poi. Il gol della bandiera delle padrone di casa arriva allo scadere su rigore con Corazzi. La Fiorentina però non è sazia e ci pensa la debuttante Sara Baldi a mettere l’ultima firma sulla partita. Finisce 1-5. Fiorentina in testa al suo girone a punteggio pieno e dunque qualificata ai quarti di finale.

0 0 vote Article Rating