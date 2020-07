Sorteggi Champions League: urna sfortunata per la Juventus, il PSG sulla strada di Gasperini. E a sorteggiare ci ha pensato…un ex allenatore della Fiorentina!

In semifinale la vincente tra Real Madrid-Manchester City vs Juventus-Lione giocherà contro la vincente tra Barcellona-Napoli vs Bayern Monaco-Chelsea. Nell’altra semifinale si affronteranno le due vincenti tra Lipsia vs Atletico Madrid e Atalanta vs Paris Saint-Germain. A sorteggiare il tutto, l’ex allenatore viola Paulo Sousa.