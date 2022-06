Sorteggiata la prima giornata della Serie A 2022-23: ecco l’avversario della Fiorentina

E’ cominciato da pochi minuti il sorteggio del calendario della Serie A 2022-23, che prenderà il via il weekend del 13-14 agosto e terminerà il 3-4 giugno 2023. Ad agosto si giocheranno quattro giornate, sono previsti inoltre quattro turni infrasettimanali: il 31 agosto 2022, il 9 novembre 2022, il 4 gennaio 2023 e il 3 maggio 2023.

Sarà osservata una sosta di circa cinquantadue giorni a causa del Mondiale di Qatar 2022, in programma dal 18 novembre al 21 dicembre: per questa ragione, dal 13 novembre 2022 al 3 gennaio 2023 non si disputeranno partite di Serie A.

Di seguito le partite della prima giornata del campionato italiano:

Fiorentina-Cremonese;

Hellas Verona-Napoli;

Juventus-Sassuolo;

Lazio-Bologna;

Lecce-Inter;

Milan-Udinese;

Monza-Torino;

Salernitana-Roma;

Sampdoria-Atalanta;

Spezia-Empoli.