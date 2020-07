Sorteggio Europa League, ecco gli accoppiamenti di Inter e Roma

Alle ore 13 a Nyon si è tenuto il sorteggio per la fase finale di Europa League, che si terrà in Germania tra Colonia, Duisburg, Dusseldorf e Gelsenkirchen. Sono due le squadre italiane rimaste in gioco: si tratta di Inter e Roma, che giocheranno gli ottavi di finale (5-6 agosto) in gara secca contro Getafe e Siviglia. Ai quarti di finale, la vincente di Getafe-Inter affronterà la vincente di Bayer Leverkusen-Rangers mentre chi passerà il turno tra Siviglia e Roma giocherà contro una tra Wolverhampthon e Olympiacos. La vincente di Manchester United-LASK affronterà la vincente di Copenhagen-Istanbul Basakşehir, mentre chi prevarrà tra Shakhtar Donetsk e Wolfsburg se la vedrà contro chi vincerà tra Basilea e Eintracht Francoforte. I quarti di finale si giocheranno il 10-11 agosto, le semifinali il 16-17 e la finalissima, in programma a Colonia, il 21.

0 0 vote Article Rating