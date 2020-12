Sorteggio Europa League: sorridono Milan e Roma. Urna più complicata per il Napoli

Alle 13 è andato in scena il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League. Tre le italiane rimaste in corsa nell’urna di Nyon: si tratta di Milan, Napoli e Roma. Tutte e tre le squadre sono in prima fascia, dato che hanno vinto i rispettivi gironi.

Sorteggio fortunato per le italiane: il Milan affronterà la Stella Rossa di Belgrado, la Roma i portoghesi dello Sporting Braga, mentre il Napoli se la vedrà contro il Granada.

Ecco tutti gli abbinamenti:

Wolfsberger-Tottenham

Dinamo Kiev-Club Brugge

Real Sociedad-Manchester United

Benfica-Arsenal

Stella Rossa-Milan

Anversa-Glasgow Rangers

Slavia Praga-Leicester City

RB Salisburgo-Villarreal

Sporting Braga-Roma

Krasnodar-Dinamo Zagabria

Young Boys-Bayer Leverkusen

Molde-Hoffenheim

Granada-Napoli

Lille-Ajax

Maccabi Tel Aviv-Shakthar Donetsk

Olympiacos-PSV Eindhoven