Sorteggio Nations League: l’Italia pesca la Spagna in semifinale. Si giocherà a San Siro

E’ appena andato in scena il sorteggio della final four di UEFA Nations League. L’Italia, Roberto Mancini ha pescato nell’urna la Spagna, con la quale si giocherà la semifinale. La partita andrà in scena a San Siro il 7 ottobre 2021.

La seconda semifinale invece vedrà Belgio e Francia una di fronte all’altra. Il match tra Lukaku e Mbappè si disputerà allo Juventus Stadium domenica 7 ottobre 2021.

Il 10 ottobre del prossimo anno è la data in cui si giocherà sia la finale per il terzo posto che quella per il primo posto.