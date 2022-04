SOS, allarme anche in difesa

Non solo in mediana. Per il tecnico della Fiorentina VIncenzo Italiano, dubbi pure in difesa. Come scrive il Corriere dello Sport, Odriozola non ha nemmeno un minuto dopo l’infortunio, con Venuti pronto a rimanere al proprio posto sulla fascia destra ci potrebbe essere la conferma della coppia Quarta-Igor al centro, considerando che Milenkovic sta meglio ma non si è allenato in gruppo nemmeno ieri per i postumi del malessere gastro-intestinale che l’ha tenuto fuori a Torino.