SOS imprevedibilità! Ma la Fiorentina potrebbe riabbracciare presto un valore aggiunto

Un palo di troppo, proprio quando la condizione fisica, sembrava pian piano tornare quella dei giorni migliori. Mezz’ora fatta di intensità e qualche lampo tecnico, prima di quel maledetto scontro sul palo. Una battuta d’arresto che ha costretto Gaetano Castrovilli a stare lontano dai campi da gioco per oltre un mese.

Il calvario del numero 10 adesso, sembra essere giunto al termine. Alle spalle anche, le polemiche sul suo infortunio dove è intervenuta anche la compagna e futura moglie Rachele Risaliti. Firenze del resto, è una buongustaia del pallone. E il valore del ragazzo, umano e calcistico, non si discute.

Dopo alcuni giorni dove ha svolto sedute di allenamento differenziate, il fatto che, nella giornata di ieri, si sia allenato per la seconda volta di seguito con il gruppo è un buon segno. Castrovilli torna di fatto a disposizione di Vincenzo Italiano e per la partita di Cagliari può essere la novità. Anche solamente a partita in corso.

La Fiorentina ha bisogno dell’imprevedibilità del suo numero 10 formato giorni migliori. Con il centrocampista campione d’Europa che forse per la prima volta, si ritrova al suo fianco una squadra che non pensa solamente a rincorrere gli avversari. Nella speranza che sia solamente l’inizio di un grande percorso. Perché la stella che sta sopra quella magica maglia, deve tornare a brillare di luce propria. E’ la storia, che in un certo senso, lo impone.