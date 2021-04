SOS Kokorin: Arrivederci alla prossima stagione?

L’impatto di Aleksander Kokorin con la Fiorentina e il calcio italiano è stato tutt’altro che positivo. In poco più di tre mesi, il russo ha collezionato solo tre gettoni (di cui l’ultimo il 3 marzo contro la Roma) per un totale di 77’ in campo.

Fino ad oggi, come ricorda il Corriere dello Sport-Stadio, Iachini l’ha visto soltanto da lontano visto che dal suo ritorno alla Fiorentina, Kokorin sta lavorando da solo per recuperare dall’infortunio. Il problema fisico, nonostante le cure a Villa Stuart, non gli dà tregua ed è difficile, visto che mancano solo cinque partite, che possa essere utile al tecnico viola nel rush finale di stagione. Per raggiungere la salvezza, servono certezze e non scommesse: probabile, dunque, che il russo si riveda in campo nella prossima stagione.