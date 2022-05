Sospesi fino al termine della stagione gli arbitri Pairetto e Nasca dopo il gol in fuorigioco di Acerbi. E pensare che la Fiorentina…

Secondo quanto riporta l’ANSA, Luca Pairetto e Luigi Nasca, direttore di gara e addetto al Var di Spezia-Lazio, sono stati sospesi fino al termine della stagione. Le motivazioni sono da attribuire al gol, convalidato, in fuorigioco di Francesco Acerbi, decisivo per la vittoria biancoceleste.

A Radio anch’io Sport Paolo Casarin, ex arbitro ed ex designatore, ha parlato così: “Tutto era in mano alla benedetta tecnologia – aggiunge – nelle mani di un Var chiamato Nasca, aveva tutti gli elementi per valutare quello che hanno visto tutto. Questo è fuorigioco, si tratta di 40 centimetri e c’è bisogno della tecnologia. La partita è finita subito dopo, ma in questi casi la si può sospendere in attesa della verifica”.

Un gol che avvantaggia la Lazio nella corsa all’Europa, ancora tutta aperta in attesa dell’Atalanta che giocherà contro la Salernitana questa sera.