Sospiro di sollievo per Arnautovic. Ecco quando Mihajlovic riavrà a disposizione il suo attaccante

L’infortunio di Arnautovic è meno grave del previsto. Il Bologna e Mihajlovic possono tirare un sospiro di sollievo, anche se l’attaccante non sarà certamente in grado di scendere in campo domenica contro la Fiorentina. Il serbo, uscito al 16′ per un problema muscolare, ha ricevuto il responso degli esami che ha svolto in mattinata che hanno escluso lesioni.

Ecco il comunicato diramato stamattina dal Bologna in tal proposito: “Gli esami cui è stato sottoposto Marko Arnautovic non hanno evidenziato lesioni. Il giocatore per qualche giorno svolgerà terapie e lavoro differenziato e sarà poi rivalutato all’inizio della settimana prossima”.