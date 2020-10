Sospiro di sollievo per Cutrone e compagni: tamponi negativi. Gli azzurrini preparano la partita contro l’Irlanda

Tira un sospiro di sollievo l’Under 21 italiana dopo i due casi di positività al Covid-19 che hanno portato al rinvio della gara contro l’Islanda. A seguito di nuovi controlli tutti gli elementi tra giocatori e staff sono invece risultati negativi. E’ così arrivato il via libera per la formazione di mister Nicolato a disputare il match contro i rivali dell’Irlanda. La gara contro la selezione irlandese è valida per le qualificazioni all’Europeo di categoria. Si scende in campo martedì alle ore 17, presso lo stadio Romeo Anconetani di Pisa. A guidare l’attacco dovrebbe esserci Patrick Cutrone, che scongiurata la positività al Covid, nel caso in cui giocasse dall’inizio, indosserebbe anche la fascia di capitano.

