“Sostenere il restyling del Franchi è importante: è il momento di non perdere tempo”

Negli ultimi giorni sta prendendo sempre più campo l’ipotesi di un restyling dello Stadio Artemio Franchi, anche grazie alla proposta rilanciata nelle ultime ore dal sindaco Dario Nardella che prende le mosse da una modifica di legge proposta dalla deputata fiorentina Rosa Maria Di Giorgi nell’ottica di velocizzare le procedure e snellire la burocrazia. La modifica proposta darebbe la possibilità di ristrutturare gli stadi comunali, anche se tutelati come beni di interesse storico artistico o riconosciuti come monumenti nazionali.

A tal proposito, è arrivato il commento della consigliera Mimma Dardano: “Anche e soprattutto alla luce del periodo che stiamo attraversando, con tutte le ripercussioni derivanti dall’emergenza Covid, è importante mettere in campo azioni che riducano procedure, allentino vincoli e velocizzino tempi di realizzazione delle opere. Sostenere il restyling del Franchi quindi mai come adesso è importante perché ora è il momento di prendere delle decisioni e non perdere tempo”.