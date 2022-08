Sottil: “Abbiamo fatto una bella partita ma si poteva chiudere prima. E ora regaliamo l’Europa a Firenze”

Protagonista in campo Riccardo Sottil che al media ufficiale della Fiorentina ha parlato così della vittoria sulla Cremonese:

“Importante era partire col piede giusto, davanti a uno stadio gremito anche se il gol è arrivato al 90’ in modo rocambolesco. E’ stata un’ottima prestazione, abbiamo creato, avuto palle gol, abbiamo fatto le cose che ci ha chiesto il mister, potevamo chiuderla prima. Dovevamo vincere e l’abbiamo fatto. Ho provato due conclusioni su cui il portiere si è fatto trovare pronto, sono contento di aver fatto assist a Luka e spero ne faccia tanti altri. Italiano? Era contento, ci chiede sempre di non abbassare la testa. Dobbiamo farci trovare pronti per giovedì, l’Europa manca da tanti anni alla Fiorentina, penso sia una bella cosa per i tifosi”.