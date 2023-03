Sottil, arriva la chance giusta. Cabralone vuol lasciare il segno

Si avvicina l’impegno della Fiorentina in campionato contro l’Inter. E in vista di questo match è ormai certo il forfait di Jovic.

Sempre a proposito di certezze, fra queste vuole tornarci presto Sottil. La sosta gli ha fatto recuperare un po’ di terreno sul piano fisico, si legge stamani su La Nazione. L’esterno si sente bene, nel test di sabato mattina contro il Seravezza non ha brillato a causa dei carichi di lavoro mirati a tirarlo a lucido per gli ultimi due mesi di stagione, quelli dove la Fiorentina si gioca tantissimo.

Lì al fianco degli esterni ci sarà Cabral, un altro che cerca un sigillo in una serata importante. Arturo vuole lasciare il segno in una serata che sarà importante per la squadra di Italiano.