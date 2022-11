Sottil avverte l’Udinese: “Dobbiamo restare nella nostra dimensione, così facendo potremo giocarcela con tutti”

Pochi minuti fa, al termine di Napoli-Udinese, il tecnico dei friulani Andrea Sottil ha analizzato la prestazione della sua squadra. I bianconeri hanno raccolto soltanto 5 punti nelle ultime 7 partite e, dopo esser stata una delle sorprese del campionato, adesso è scesa all’ottavo posto. Queste le sue parole a DAZN:

“Ho visto una buona partita dell’Udinese e di negativo ho visto poco. Abbiamo giocato con personalità e tenendo la palla contro un avversario difficile. Deulofeu ha avuto la palla del vantaggio, poi abbiamo preso due gol evitabili ed è cambiato il copione del match. La qualità del Napoli la sappiamo, noi continuiamo il percorso di crescita con ragazzi che si approcciano per la prima volta alla Serie A TIM. Chi è entrato si è fatto trovare pronto, ma è stato bello mettere in apprensione il Napoli nel finale. Siamo dispiaciuti perché sapevamo la difficoltà del match, ma resta una buona gara”.

Il tecnico ha poi fatto un primo bilancio stagionale: “Dobbiamo essere soddisfatti, ma questa squadra ha grandi margini di miglioramento perché ci sono giocatori giovani di grande qualità. Alcuni stanno conoscendo le difficoltà di questo campionato in cui non si può mai abbassare la concentrazione in fase difensiva. Sono contento del nostro percorso fino alla pausa, siamo ottavi e ci riposeremo. Dire che abbiamo abbassato il rendimento è esagerato. Dobbiamo restare nella nostra dimensione e sapere che il nostro obiettivo è giocarci la partita contro tutti. Siamo cresciuti e c’è da essere soddisfatti, per questo ringrazio i ragazzi. Le condizioni di Deulofeu? Credo abbia avuto una leggera distorsione del ginocchio. Lo vedevo camminare bene nel postpartita, ma faremo gli esami strumentali. Mi auguro non sia niente di importante”.