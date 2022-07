Sottil: “Barone mi voleva fare qualche cross, ha un piede niente male. Cosa mi chiede Italiano? Tutto” VIDEO FN

POZZA DI FASSA – All’evento in notturna della Fiorentina ha parlato anche l’attaccante Riccardo Sottil. Per lui anche alcune battute sul siparietto al centro sportivo di Moena con Joe Barone:

“Il calore dei tifosi si fa sentire, per tutti. Per noi e per lo staff. Con tutti i dirigenti, Joe, il presidente, abbiamo un grande rapporto. Con Barone scherzavamo sul suo piede, voleva farmi qualche cross e devo dire che, per essere un dirigente, non è affatto male. Voglio entrare in forma il prima possibile ed essere pronto già per la prima di campionato, visto che comincerà anche prima. Cosa mi chiede Italiano? Tutto. Soprattutto sull’incisività sotto porta, che per noi esterni è importante ovviamente”