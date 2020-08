Sottil-Cagliari: Affare in via di definizione. Ecco la formula

Quello tra Riccardo Sottil e il Cagliari è un matrimonio che, con ogni probabilità, alla fine andrà in porto. In seguito a un primo sondaggio dei rossoblu nei giorni scorsi, il giovane esterno della Fiorentina pare essersi convinto a trasferirsi in Sardegna, dove il nuovo allenatore Di Francesco sarebbe pronto a fargli posto nel tridente offensivo. Convocato da Nicolato per il doppio impegno dell’Under 21, Sottil diventerà un giocatore del Cagliari una volta tornato dal ritiro con gli azzurri. Secondo quanto scrive Gianlucadimarzio.com, l’operazione tra le parti è infatti ormai ai dettagli, con l’accordo tra club che dovrebbe essere basato sulla formula del prestito con diritto di riscatto.

0 0 vote Article Rating