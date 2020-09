Sottil-Cagliari, l’affare ideale per la Fiorentina. A patto che…

La conferma è arrivata direttamente dal presidente del Cagliari: i sardi e la Fiorentina hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Riccardo Sottil. Dopo la prima vera stagione in maglia viola, il figlio di Andrea ha deciso – d’accordo con la società – di cercare fortuna altrove. E probabilmente un contesto migliore non poteva esserci, dato che il tecnico del Cagliari è Eusebio Di Francesco. Accostato anche alla Fiorentina prima della riconferma di Iachini, fa del 4-3-3 il suo mantra: il modulo ideale per un giocatore come Sottil, che può giocare sia a destra che a sinistra nel tridente offensivo.

Un’operazione ideale per la Viola, visto anche che nel 3-5-2 difficilmente ci sarebbe stato posto per Sottil: troppo offensivo per fare l’esterno di centrocampo, troppo poco attaccante per fare la seconda punta. Rimangono da definire le modalità del trasferimento: prestito con obbligo di riscatto o trasferimento a titolo definitivo, queste le due strade davanti a Fiorentina e Cagliari. La speranza, però, è che il club di Commisso non perda il controllo del giocatore: serve l’inserimento di una clausola di recompra, così da non mangiarsi le mani in caso di un’annata entusiasmante di Sottil.