Sottil: “Con gli stadi vuoti, il calcio perde tutto perchè le emozioni che ti dà la gente è troppo bella per un calciatore”

In diretta su Instagram, ha parlato così della situazione attuale l’attaccante della Fiorentina Riccardo Sottil: “Noi giocatori non sappiamo quando si riprenderà, perché è un momento delicato per tutta Italia e il calcio passa in secondo piano. Partite a porte chiuse? C’è questo pericolo, fino a Natale perché c’è il rischio di contagio con tante persone che affollano gli stadi. Certo giocando a porte chiuse il calcio perde tutto perché le emozioni che ti dà la gente è il calore sono le cose più belle per un calciatore”.