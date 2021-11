“Sottil e Callejon non sono all’altezza. Italiano ha in mente una tattica che ad oggi non può applicare”

Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina: “La Viola lotterà per l’ultima posizione europea. La Roma è molto più forte se consideriamo la qualità della rosa, ma quello capitolino è un progetto confuso. Il mercato di gennaio giocherà un grande ruolo per tutte le parti in causa. Tornando alla Fiorentina, se si vuole fare il salto di qualità è necessario comprare un titolare pronto da subito in attacco”.

E poi ha aggiunto: “Aveva ragione Italiano quando dal ritiro chiedeva altri esterni. Dispiace dirlo ma Sottil e Callejon non sono all’altezza, il rischio preso dalla dirigenza non ha pagato. Possono dare il loro contributo a partita in corso, ma il gioco del tecnico viola si basa sulla qualità e forza degli esterni. Nelle sue intenzioni vorrebbe sempre cambiarli al 60′ per incidere con forze fresche ma in questo momento non può”.