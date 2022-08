“Sottil è destinato a raggiungere altissimi livelli: deve però migliorare davanti alla porta. Anche a Pescara subiva lo stesso trattamento di ora…”

L’ex direttore sportivo del Pescara, Giorgio Repetto, ha commentato a Radio Bruno l’incrocio di domani tra Sottil senior e junior, entrambi passati dalla provincia abruzzese. Di seguito un sunto delle sue dichiarazioni:

“Riccardo ha delle grandissime doti: forte fisicamente e sa tirare bene con entrambi i piedi. Sono certo che può arrivare ad altissimi livelli, ha delle capacità di cui ancora non è cosciente. Può fare molti gol in più, se non sbaglia la scelta finale. Con noi in Serie B aveva fatto bene e già allora subiva molti falli. Gli dissi che in quel modo gli altri lo consideravano forte”.

Poi sul babbo Andrea: “Siamo stati bene anche col padre di Sottil: è uno di quegli allenatori che sa usare bastone e carota. Si merita di stare in Serie A, dopo quello che ha dimostrato ad Ascoli”.