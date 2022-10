Sottil e Ikone sono in fuorigioco

In fuorigioco o fuori dai giochi, il concetto cambia poco. Riccardo Sottil e Jonathan Ikone non ci saranno nella trasferta che la Fiorentina farà in Scozia per la Conference League.

Il primo non ha risolto i propri problemi fisici e continua ad allenarsi a parte o a non allenarsi proprio.

Il secondo invece è squalificato dopo il cartellino rosso rimediato in Turchia contro il Basaksehir. Anche per questo motivo, riavere Gonzalez disponibile fin dall’inizio sarebbe una grandissima notizia per i viola e per il tecnico Italiano.