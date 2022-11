Sottil e un appuntamento rimandato ad anno nuovo. Ma la Fiorentina non ha mai fatto chiarezza sulle sue condizioni

Appuntamento rimandato ad inizio anno nuovo per Riccardo Sottil, questo è quello che scrive su di lui stamani, il Corriere dello Sport-Stadio. Sulle reali condizioni dell’attaccante esterno della Fiorentina non sono fin qui mai arrivate comunicazioni ufficiali. Il giocatore è ai box da prima della sosta di settembre per un non precisato problema alla schiena.

In attesa che la Fiorentina faccia chiarezza su questo punto, anche ieri il giocatore ha proseguito a svolgere un lavoro di tipo individuale e punta a tornare a disposizione per la prima gara del 2023, ovvero quella che si giocherà al Franchi il 4 gennaio contro il Monza.