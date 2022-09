Sottil e un definitivo salto di qualità?

Il Tirreno, si concentra sull’ottimo avvio di stagione da parte dell’esterno gigliato Riccardo Sottil. Il tutto, evidenziato dalla continuità di rendimento, peso specifico nelle azioni offensive della Fiorentina, raggiunta maturità tecnica e atletica che è alla base del cambio di marcia dell’esterno viola.

Il definitivo salto di qualità sembra essere arrivato e il classe 99 sembra pronto per prendere per mano la Fiorentina e ad accompagnarla verso traguardi importanti. La maturità si è vista sul campo e si è sentita soprattutto nelle parole rilasciate ieri in un’intervista.